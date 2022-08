Gran Sasso, fulmine colpisce tre ragazzi: uno è in gravi condizioni

L'AQUILA - Un fulmine ha colpito un gruppo di tre ragazzi, tra i 25 e i 30 anni, impegnati in un'escursione sul Gran Sasso. Sono stati tutti trasportati in ospedale dell'Aquila dopo un intervento complesso di salvataggio condotto dal personale del 118 e dal Soccorso Alpino e speleologico d'Abruzzo. Uno dei tre ragazzi, di cui non si conoscono ancora le generalit, è in condizioni gravi: è stato trasportato in ospedale in elisoccorso.

Gli altri due sarebbero illesi. Sono scesi con la funivia e ad attenderli alla base c'era l'ambulanza del 118 per il trasporto al San Salvatore. Il fulmine ha colpito il gruppo a pochi metri di distanza dalle loro auto, sulla via del rientro. Il soccorso è stato reso possibile dalla professionalità di piloti e verricellisti che si sono calati in un tratto impervio della montagna sfidando condizioni climatiche non favorevoli. Nella zona infatti da diverse ore si sta abbattendo un forte nubifragio.

