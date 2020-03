Questa mattina gli agenti della Squadra Volante di Pescara hanno rintracciato una 16enne che ieri si era

allontanata dalla propria abitazione, violando il decreto del Governo, per andare a casa del fidanzato maggiorenne. È stata la madre a dare l'allarme nel tardo pomeriggio, quando la figlia, dopo essersi chiusa

nel bagno di casa, ha aperto la finestra ed è scappata, rubando i soldi ai genitori e ai fratelli, per poter stare con il ragazzo che non vedeva da giorni a causa della quarantena. Proprio da lui è stata trovata e riaffidata alla famiglia.

