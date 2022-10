Fuga di gas, esplosa la casa: una vittima tra le macerie

Muore un pensionato per un'esplosione causata da una fuga di gas all'interno di una abitazione in via Delle Paschele a Rosciolo una frazione di Magliano dei Marsi. Sul posto i vigili del fuoco di Avezzano che hanno estratto il corpo di Franco Pellegrini, 75 anni, pensionato delle ferrovie, proprietario della casa. In un primo momento si temeva ci fossero altre persone sotto le macerie dell'abitazione che è andata distrutta. Le ricerche fortunatamente non hanno dato esito e quindi sembra che l'uomo fosse solo in casa al momento del terribile botto.



Cosa è successo? L'esplosione è avvenuta verso le 20: i vicini hanno udito un botto terribile e la casa è crollata. I vigili del fuoco sono intervenuti con squadre giunte da Avezzano: in tutto 10 uomini. Secondo una prima ricostruzione la deflagrazione potrebbe essere stata causata da una fuga di gas. Una bomba terribile sentita a grande distanza e che ha fatto crollare il tetto della casa.

Pellegrini ha trascorso la sua vita a Roma dipendente delle Ferrovie e dopo la pensione si era ritirato a Rosciolo dove viveva da solo dopo la separazione dalla moglie. Persona tranquilla e sembra che negli ultimi giorni fosse stato ricoverato all'ospedale di Avezzano per alcuni controlli. Ieri sera era tornato a casa ed era in cucina che preparava la sua cena quando una fuga di gas ha completamente distrutta la casa. Sono stati proprio i vigili del fuoco a rinvenire il corpo tra le macerie.

Sul posto anche il personale del 118 che non ha potuto fare assolutamente nulla se noin certrificare la morte del pensionato. Intervenuti anche i carabinieri per cercare di ricostruire quanto successo assieme ai tecnici. L'abitazione è stata sottoposta a sequestro dalla Procura di Avezzano che nei prossimi giorni per ulteriori controlli e non è escluso che venga completamente abbattuta perchè è ritenuta pericolante dopo la forte esplosione che ha divelto il tetto e ha lesionato le pareti.