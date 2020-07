Preleva acqua con impianto abusivo: agricoltore denunciato per furto

Ruiba acqua: agricoltore denunciato per furto. Sequestrata la colonnina di erogazione acqua manomessa per la captazione abusiva. Un’operazione dei militari della Stazione carabinieri forestali di Celano, ha portato alla denuncia all’autorità giudiziaria di C.G., 43 anni, per furto aggravato e continuato, nonché danneggiamento di opere destinate all’irrigazione.

A seguito di controlli mirati in provinai dell'Aquila, volti alla repressione dei reati collegati al corretto utilizzo delle acque di irrigazione del Fucino, i militari, durante appostamenti, hanno sorpreso l'agricoltore intento a prelevare illecitamente acqua attraverso un impianto abusivo che aveva realizzato ed occultato tra la vegetazione

© RIPRODUZIONE RISERVATA