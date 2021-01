Grave incidente stradale tra un disabile su carrozzina elettrica e una Volkswagen Lupo oggi pomeriggio verso le 16,20 sulla statale Adriatica a Roseto degli Abruzzi. L’impatto, violentissimo, è avvenuto frontalmente. I due mezzi si trovavano in prossimità dell’incrocio di via Marcacci, nella zona nord di Roseto. Un testimone racconta che l’anziano, C.D., di 82 anni, del posto, «è stato catapultato in aria per alcuni metri, per poi atterrare con la testa sul marciapiede». Le sue condizioni sarebbero gravissime.

I sanitari una volta sul posto lo hanno rianimato per circa 50 minuti prima di trasportarlo in ambulanza al Mazzini di Teramo. Sul posto la polizia stradale per i rilievi e una pattuglia della guardia di finanza si è occupata della viabilità. L’incidente sul web ha creato non poche polemiche. «Dopo 40 minuti sono arrivate una volante della polizia stradale e in supporto per la viabilità la guardia di finanza» si legge in un post un rosetano con allegata la foto dell’incidente. «Da evidenziare – continua l’uomo - l'assenza della polizia locale per mancanza di personale. Imbarazzante per un paese con un territorio di 54 chilometri quadrati sia senza una pattuglia sul territorio. Non possono essere i cittadini a gestire la viabilità e le emergenze».

