Frontale tra scooter e auto: muore operaio 51enne mentre rincasa dal lavoro

Drammatico schianto ieri sera intorno alle 22,30 tra uno scooter Yamaha T-Max e una Fiat 500 nell’incrocio sulla statale Adriatica al bivio Bellocchio di Giulianova (Teramo). A perdere la vita dopo qualche ora, intorno alle 2 del mattino all’ospedale di Giulianova, Gabriele Di Giacomantonio, un operaio di 51 anni, residente a Cologna.Secondo una prima ricostruzione fatta dagli agenti della Polizia stradale, il maxiscooter viaggiava in direzione Roseto quando si è scontrato con l'autovettura che dalla direzione opposta svoltava verso la statale 80, in direzione Colleranesco. Nell'impatto centauro e moto prima sono stati sbalzati in aria e poi scivolati a terra per alcune decine di metri oltre il punto dell'impatto. Il 51enne è rimasto sull’asfalto incosciente. Immediatamente assistito dal personale del 118 giunto dal vicino ospedale di Giulianova, è stato trasferito al pronto soccorso e rianimato dopo alcuni tentativi, ma è rimasto sempre incosciente. Purtroppo i tentativi dei medici di strapparlo alla morte sono stati vani. Intono alle 2 è deceduto. Nel frattempo al nosocomio erano giunti tutti i famigliari. molto noto a Cologna, Gabriele lavorava alla “Betafence Italia Spa” di Tortoreto, e quando ha avuto l'impatto stava rincasando proprio dopo un torno di lavoro. Lascia la moglie Daniela e due figli in giovane età.