Aveva ritirato la sua 500 vecchio tipo nuova fiammante dal carrozziere, ma durante il tragitto è morto in un incidente stradale con 3 auto. Salvatore Calderone, 67 anni di Pennadomo, è rimasto schiacciato nel suo abitacolo dopo un frontale sulla strada statale 652 “di Fondo Valle Sangro”. L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto quattro veicoli causando il decesso dell'anziano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Atessa, i sanitari del 118 e gli uomini dell'Anas. Si sono registrati rallentamenti nel comune di Archi (km 59,300) in provincia di Chieti, tanto da chiudere la strada in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Roccascalegna e Piane d’Archi/Casoli. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto.

