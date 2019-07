Frontale auto contro moto: muore 47enne, padre di due figli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tremendo frontale ieri sera verso le 20.15 sulla provinciale 7, tra Garrufo e Torano. Un operaio di 47 anni di Torano Giancarlo Merli, è morto in sellac alla sua Moto Guzzi Scramble, per motivi in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia stradale di Teramo. Il centauro si è schiantata frontalmente con una Fiat Panda che procedeva in senso contrario ed era condotta da F.C., 19 anni anche lui di Torano. I soccorsi per il centauro sono stati immediati ma l'uomo, padre di due figli adolescenti, è morto a casa di politraumi durante il trasporto verso l'ospedale Mazzini di Teramo. Grave, ma non in pericolo di vita il conducente della utilitaria, ricoverato presso in nosocomio di Sant'Omero.Stando ad alcune indiscrezioni la vittima viaggiava sulla moto acquistata dal padre del giovane alla guida della Panda, poi rivenduta al defunto. Un tragico destino quello della famiglia Merli, visto che il fratello diversi anni fa era morto in seguito ad un incidente stradale. Sul posto è intervenuto anche il sostituto procuratore di turno Stefano Giovagnoni