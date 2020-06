Treni per l'estate, 21 Frecce alla stazione di Pescara

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tornano a circolare i seie gli ottodella Linea Adriatica che ogni giorno effettuano fermata a. È una delle novità, per l'Abruzzo, dell'orario estivo di Trenitalia (Gruppo FS Italiane), in vigore da domenica 14 giugno. Le 14 Frecce di nuovo in circolazione invanno ad aggiungersi ai 7 Frecciabianca già attivi, portando a 21 il numero complessivo delle Frecce diche ogni giorno collegano le principali stazioni dell'Abruzzo con Nord e Sud d'Italia: 14 collegamenti in più rispetto a oggi che rendono la linea Adriatica direttrice di traffico fondamentale per sostenere il turismo.Il nuovo orario estivo introduce undei treni InterCity sulla linea Adriatica: saranno 8 complessivamente i collegamenti in più, 4 subito ed altri 4 dal primo luglio. Con il nuovo orario estivo torna a circolare quasi il 90% dell'offerta dei treni regionali, per un totale di 138 collegamenti nei giorni feriali e 76 nei giorni festivi.Al fine di favorire la mobilità turistica in treno presso le località balneari della linea Adriatica, Trenitalia Abruzzoincrementa l'offerta nei giornifino al 6 settembre sarà possibile raggiungere le stazioni della Costa dei Trabocchi con 20 collegamenti nei giorni feriali e 16 nei giorni festivi.