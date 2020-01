Franco Summa, l'addio al maestro oggi nella cattedrale di San Cetteo

Chi lo aveva conosciuto ed amato, insieme a chi lo aveva ammirato ed apprezzato per la forza comunicativa della sua arte. Per il suo essere artista carismatico e gentile. In tanti ieri si sono recati alla casa funeraria di via Fosso Foreste a Montesilvano per salutare l’artista pescarese Franco Summa, scomparso sabato all’età di 82 anni. Oggi la salma sarà trasferita all’ex Aurum dove, fino alle 14,30, sarà allestita la camera ardente, giusto tributo all’uomo-artista che ha fatto dei suoi lavori apprezzati esempi di arte pubblica. Poi alle 15,30, i funerali nella Cattedrale di San Cetteo. © RIPRODUZIONE RISERVATA