Teramo, giornalismo in lutto: addio a Franco D'Ignazio

Lutto nel mondo del giornalismo. Dopo una lunga malattia, ieri è deceduto in ospedale il collega Franco D’Ignazio, storico giornalista della ex redazione di Teramo del Messaggero. Era in pensione da dieci anni. Una firma della cronaca giudiziaria che ha raccontato inchieste senza mai alcun indugio quando nessuno ancora ne parlava. Da teramano, la sua città l’ha amata profondamente e raccontata sotto ogni aspetto. Tra le sue più grandi passioni c’era il Teramo calcio. Classe 1943, Franco D’Ignazio si è sempre distinto per la sua aria all’apparenza un po’ burbera, che nascondeva un uomo generoso che dopo il primo sorriso avviava conversazioni allegre che portavano inesorabilmente a discutere delle sue squadre del cuore: il Teramo e la Roma. È con il cuore affranto che ieri i suoi familiari, i figli Emiliano e Gianluca, la nipotina Emma, il fratello Enzo e tanti amici, hanno appreso la triste notizia della sua scomparsa. Come da suo volere, non sarà celebrata la funzione religiosa. In ospedale è stata allestita la camera mortuaria. Domani la salma verrà trasferita al cimitero di Cartecchio e tumulata. Per anni, prima di essere assunto al Messaggero, Franco D’Ignazio è stato corrispondente di “Auto sprint” e “Stadio - Corriere dello sport” per i quali ha seguito i rally d’Abruzzo, partecipando in Sicilia come inviato anche ad una delle più grandi manifestazione del settore. Poi ha iniziato con il calcio e le tante trasferte. A Teramo è stato lui per Il Messaggero il primo giornalista ad occuparsi di cronaca giudiziaria.