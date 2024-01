​Francesco Barone in Congo per la sua 59.ma missione umanitaria

L'AQUILA Ambasciatore di pace e docente di Pedagogia sociale e della cooperazione internazionale presso il Dipartimento di Scienze Umane dell'Università dell'Aquila, Francesco Barone originario di Bussi sul Tirino (PE), portavoce del documento di denuncia e di pace di Denis Mukwege, premio Nobel per la Pace 2018, è impegnato nuovamente in una missione nella Repubblica Democratica del Congo. E' il suo 59esimo viaggio umanitario in Africa.

«In questo caso, il viaggio ha coinciso con le elezioni del 20 dicembre 2023 per eleggere il Presidente - dice Barone- e, stando ai dati comunicati il 31 dicembre scorso, il Presidente uscente Tshisekedi è stato riconfermato, ottenendo il 73% dei voti avviandosi così al secondo mandato. Ora spetta alla Corte Costituzionale confermare o meno gli esiti elettorali- presisa il docente- e, purtroppo, anche questo periodo è stato caratterizzato da continui attacchi e violenze da parte di alcuni gruppi di ribelli nei confronti della popolazione civile».

«Gli sfollati sono circa 7 milioni, - racconta - i campi profughi sono al collasso: scarseggiano gli alimenti e le medicine». Nonostante le evidenti difficoltà, Barone si trova attualmente in Congo per continuare l'azione umanitaria intrapresa circa dieci anni fa, anche grazie all'aiuto di numerosi sostenitori che lo seguono attivamente. Gli interventi dell'Associazione Help senza confini, di cui è presidente, riguardano soprattutto la consegna di cibo e medicine alla popolazione che vive in condizioni di povertà.

Inoltre, altre azioni sono finalizzate alla scolarizzazione di numerosi bambini vulnerabili ed emarginati dal punto di vista economico e sociale.

«Questo è il risultato delle disuguaglianze e delle ingiustizie cui sono vittime milioni di persone innocenti e indifese- conclude Barone- oro, diamanti, coltan, cobalto e altre materie prime, sono la causa dei continui conflitti che vedono impegnati gruppi armati senza scrupoli».

«La povertà non si combatte a parole oppure con teorie filosofiche o sociologiche - ha scritto Francesco Barone sul suo profilo Facebook-; in un mondo pieno di parolai, la povertà si sconfigge con la manovalanza, con il "dare" e "fare" al posto del "dire"». E ancora: «Chi è povero è vittima innocente dei destini respingenti; la povertà è il risultato dell'alterazione dell'essere e delle ingiustizie dell'avere. Agire è la strada da seguire, ognuno secondo le proprie possibilità».

«Un proverbio congolese recita: "La carne di un elefante non si finisce mai di mangiare". Così come oro, diamanti, coltan e cobalto non si finiscono mai di derubare».

