Inferno di Seoul, Francesca ancora sotto choc: niente esame all'Università

Niente esame universitario ieri per Francesca Di Camillo, la studentessa pescarese di 24 anni uscita indenne dalla tragica notte di Itaewon, a Seul, grazie alla sua prontezza d'animo che l'ha convinta - insieme con altre amiche evidentemente dotate di buonsenso quanto lei - a fare dietrofront nel momento in cui, all'uscita della metropolitana, si è ritrovata davanti agli occhi quel muro umano di persone, tutte giovanissime, che di lì a poco ha poi determinato la calca assassina con almeno 154 morti, centinaia di feriti e dispersi nel centro storico della città sudcoreana.

«Era quasi impossibile fare la scalinata o le scale mobili» ha raccontato. Francesca ha quindi scelto di trascorrere la serata in una diversa zona della città dov'era in corso un'altra festa per Halloween ma senza gli affollamenti e le tensioni viste nel quartiere vecchio. Situazione, quella di Itaewon, dalla quale la ragazza pescarese è uscita indenne nel fisico ma non nell'animo. Le immagini drammatiche di cui lei, sia pure per poco, è stata testimone hanno comunque lasciato una cicatrice nel suo animo.

Le tragiche scene diffuse dalla notte al mattino dopo l'ha turbata a tal punto da non trovare la forza e la serenità per dare l'esame che aveva in programma. «Purtroppo non ce l'ha fatta, non ha dato l'esame proprio per quello che è accaduto» ha commentato a Pescara il papà, l'avvocato Attilio Di Camillo, che subito dopo gli incidenti aveva sentito al telefono la figlia: «Ha rassicurato noi genitori dicendo di stare bene e di essere in salvo, ma non so con quale spirito affronterà domani l'esame» aveva riferito lui l'altro ieri. Esame che per Francesca è solo rinviato, con la certezza che saprà trovare la forza per superare lo shock di questo delicato momento e recuperare quanto prima il percorso accademico. Francesca Di Camillo è una bravissima studentessa arrivata ad agosto a Seul dopo aver brillantemente conseguito la laurea in Lingue orientali alla Ca' Foscari di Venezia. Fino a gennaio sarà impegnata nella capitale sudcoreana in un corso di specializzazione in Relazioni internazionali alla Yonsei University.