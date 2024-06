Giovedì 13 Giugno 2024, 04:55

Nel bilancio delle Europee 2024 c’è anche la crescita a piccoli passi di Volt, il movimento progressista nato in Germania con l’obiettivo di rivoluzionare lo scenario politico del continente. Il partito paneuropeo è passato da un seggio del 2019 ai cinque attuali. Dietro i consensi c'è il lavoro di una pescarese, Francesca Romana D’Antuono, manager 37enne originaria di Napoli, laureata in farmacia alla d’Annunzio, adottata nel 2000 dalla città dove suo padre Vincenzo era Prefetto. Dopo un master in management conseguito alla Business School del Sole 24 Ore, il trasferimento a Berlino per lavorare in un’azienda farmaceutica e dirigere Volt, di cui oggi è co-presidente insieme a Mels Klabbers. Da un anno ha lasciato il lavoro per dedicarsi a tempo pieno alla politica dove concentra passione e progetti, anche per il suo Abruzzo. La leader progressista commenta gli ultimi verdetti politici: «Alle europee il trend è uno sbilanciamento a destra, ma lo shift non è stato violento come prospettato dai sondaggi. Siamo soddisfatti di aver incrementato il numero dei nostri rappresentanti, partiamo ovviamente da basi completamente diverse rispetto ad altri partiti. Nei prossimi giorni dovremo votare la coalizione a cui unirci, se resteremo nei Verdi europei saremo la seconda forza in assoluto, l’alternativa sarebbe invece allearci i liberali di Renew». La prospettiva internazionale, secondo la D’Antuono, è vera la forza di Volt: «Corriamo con spirito europeo in 15 stati membri - afferma - portiamo avanti un programma che ha una visione geografica unificata. Questo avviene grazie a generazioni nuove come la mia, che hanno sperimentato progetti Erasmus, si informano sul web, respirano un’aria internazionale. Riteniamo l’Ue un macchinario lento ma dotato di energie nuove con cui si possono portare avanti proposte concrete». Giustizia e ambiente sono i principali temi: «Abbiamo 27 sistemi fiscali diversi - continua la presidente - non intendiamo diventare un mercato unico per gli ultraricchi; vogliamo una giustizia sociale per tutti, per cambiamento climatico, abbiamo idee comuni per tutti i Paesi». In Italia il movimento di D’Antuono-Klabbers ha avuto un’espansione limitata: «Le elezioni sono andate bene per le forze più progressiste, però l’aspetto davvero inquietante è che il 50 percento degli italiani non ha votato. Nel nord est abbiamo corso insieme al Pd eleggendo 7 rappresentanti nei municipi, in Toscana stiamo lavorando bene, ora dobbiamo spingerci verso il centro sud. Penso anche all’Abruzzo, una regione che ha tanto da dare, secondo me è il posto giusto per costruire una identità europea. Ci lavorerò a cominciare da luglio, quando verrò in vacanza a Pescara. Il mare è fonte di ispirazione, contemplarlo mi ha sempre dato buoni spunti».