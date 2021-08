Colpo di sonno alla guida, schianto frontale tra due auto: feriti due svizzeri e un 64enne di Francavilla

Sabato 7 Agosto 2021, 10:30

Due potenti auto e lo scontro frontale è stato micidiale con un bilancio di tre feriti; il più grave è N.A, 64 anni, di Francavilla, in provincia di Chieti, che è stato elitrasportato dal 118 all’ospedale di Chieti dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni sono molto gravi. Il terribile impatto è avvenuto attorno alle 19 di ieri sera sulla statale 635 Fondovalle Sangro, al km 78 vicino all’uscita per Paglieta, ma in territorio di Fossacesia. Auto semidistrutte, una anche rovesciata e con capote squarciata, al punto che sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Lanciano per estrarre i feriti dagli abitacoli.

Altri due feriti sono svizzeri di età di 43 e 56 anni. La superstrada è stata lungamente interdetta al pesante traffico in direzione monti - mare per consentire i complicati soccorsi. Probabile causa dell’impressionate impatto un colpo di sonno del conducente svizzero della Mercedes scontrandosi con Suv Peugeot il cui guidatore è grave a Chieti. I carabinieri della compagnia di Ortona sono stati impegnati a ricostruire la dinamica del pauroso sinistro con l’ausilio del Norm di Atessa. Sul posto anche personale Anas.