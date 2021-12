Viaggia su un'auto con targa inglese, nel bagagliaio aveva un piccone di legno: denunciato

Aveva un piccone di legno in auto: denunciato, I militari del Radiomobile di Chieti hanno denunciato un 36enne albanese, già noto alle forze dell'ordine, per il reato di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Durate un servizio di perlustrazione a Francavilla al mare lungo viale Alcione i carabinieri lo hanno fermato mentre era alla guida della sua auto con targa inglese. E' apparso agitato, così i carabinieri hanno perquisito il veicolo: nel bagagliaio c'è un piccone di legno della lunghezza di 80 cm circa con una punta ad una dell’estremità, nascosto nel vano bagagli. L’albanese non ha saputo fornito una giustificazione sull'utilizzo del piccone, per questo è stato denunciato. Il piccone di legno è stato posto a sequestro.

