Picchia fidanzata perché non vuole avere rapporti, poi aggredisce i carabinieri: arrestato

In piena notte, ubriaco, ha preteso un rapporto sessuale, ma la fidanzata non ne aveva voglia. Dunque lui, dopo una discussione, ha iniziato a picchiarla. E la serata di follia di un 28enne senegalese residente a Pescara è finita con l’arresto. Lei è riuscita a chiamare il 112, ma lo ha fatto anche lui. Nel giro di pochi minuti sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, che sono intervenuti nell’abitazione di Francavilla al Mare, trovando la giovane dolorante e in stato di choc. Lui invece, ancora sotto l’effetto dell’alcol, si è scagliato contro i militari che, secondo lui, avrebbero dovuto difenderlo. I carabinieri hanno faticato non poco ad immobilizzarlo, l’uomo li ha aggrediti fisicamente e ha cercato pure di attaccare i sanitari del 118, chiamati per medicare la convivente. Alla fine è stato calmato e portato in caserma, dove sono scattate le manette su disposizione del sostituto procuratore Giancarlo Ciani, per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. La donna, però, non ha voluto sporgere denuncia contro il fidanzato. Il 28enne è comunque finito agli arresti domiciliari. in attesa del rito direttissimo.

APPROFONDIMENTI ABRUZZO Falso filmino hard e un finto tumore per ricattare la ex: arrestato... TERAMO Violenza sessuale, arrestato il ginecologo e assessore Francesco...

© RIPRODUZIONE RISERVATA