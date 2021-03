10 Marzo 2021

Era in attesa del suo turno al Caf di via Nazionale adriatica, a Francavilla al Mare, quando lui, un uomo di 65 anni, all’improvviso si è accasciato a terra ed è morto. Subito gli altri utenti e gli impiegati del Caf hanno allertato il 118 e i carabinieri della stazione di Francavilla. Purtroppo i sanitari, giunti sul luogo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, avvenuto per un arresto cardiaco. L’autorità giudiziaria, accertate le cause naturali, ha restituito la salma ai familiari per la sepoltura. Sotto choc per l’accaduto gli altri utenti in fila al Caf, testimoni impotenti della tragedia.