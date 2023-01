Frana sui binari, paura sul treno Avezzano-Roma: traffico ferroviario fermo

Frana sui binari investe il treno in transito. Paura per i passeggeri sul treno 4553 Avezzano-Roma. Dopo la galleria di Tagliacozzo, in provincia dell'Aquila, il treno è stato investito da una frana di terra e detriti, causata dal cattivo tempo di queste ore. È accaduto nei pressi del tratto sul territorio di Sante Marie. Il convoglio è stato colpito dalla massa di terra mista a sassi e «solo per miracolo il treno non è deragliato» dice il sindaco Lorenzo Berardinetti del Comune di Sante Marie dopo un sopralluogo sul posto.

Roma, allarme polveri sottili nelle stazioni della metro. «Mettete la mascherina Ffp2»

Frana sui binari, paura per i passeggeri del treno verso Roma

Il macchinista ha frenato immediatamente, le carrozze hanno oscillato e nel convoglio c'è stata tanta paura tra i passeggeri. Fortunatamente non ci sono stati feriti. Venti operai delle Ferrovie dello Stato sono intervenuti per liberare il tratto da sassi, terra e detriti. Il treno è ancora fermo.

Traffico ferroviario fermo

L’impatto è stato molto violento e ha creato paura tra i passeggeri. Il traffico ferroviario è fermo in attesa della rimozione della frana. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. La circolazione è sospesa dalle 13,50 di oggi. Rallentamento e disagi per i viaggiatori.