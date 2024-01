FOTOSOCIAL/ Speca, il fotografo che racconta l'Abruzzo attraverso gli obiettivi

L'AQUILA Nasce 39 anni fa ad Ascoli Piceno, Alessandro Speca, attualmente vive a Garrufo di Sant'Omero nel teramano e, come dice, «sono circondato da vigneti, colline e una meravigliosa vista su "Sua Maestà" il Gran Sasso».

Alessandro è laureato in Scienze della comunicazione, all'Università di Teramo, quindi i suoi studi avranno sicuramente influenzato il suo modo di essere e le sue capacità espressive e comunicative.

Appassionato di fotografia e, come ama definirsi, «sono un sognatore, profondamente legato alla mia regione e alla sua bellezza, che amo fotografare».

«La mia passione verso la fotografia nasce da un viaggio in Islanda nel 2015 -racconta- lì ho avuto per la prima volta l'idea di acquistare una macchina fotografica, spinto dalla vista di meravigliosi e incontaminati paesaggi e dall'aver condiviso per sei giorni il soggiorno in Islanda con un ragazzo di Roma conosciuto all'atterraggio, che era lì per un solitario tour fotografico».

«Per vicissitudini lavorative- precisa- ho acquistato la macchina fotografica il 10 marzo 2020, un paio di giorni prima dell'inizio del lockdown. Ho esplorato il mondo della fotografia, toccando diversi punti dell'Abruzzo, terra di meravigliosi paesaggi naturali. In seguito ho iniziato un intenso percorso di formazione e studio, che mi ha portato nel giugno 2022 a produrre il mio primo fotolibro interamente dedicato all'Abruzzo».



Il fotolibro di Alessandro si compone di circa cento immagini di scatti fotografici realizzati in Abruzzo. Nella pubblicazione vengono proposte foto del Gran Sasso, la Val Vibrata e altri scorci, insieme ai centri abitati molto suggestivi di Pacentro e Scanno, entrambi ricadenti nella provincia dell'Aquila.

Ma ci sono anche immagini di animali: volpi, lupi e gli storni con i loro stupefacenti volteggi.

«Ho realizzato il fotolibro- spiega Alessandro- attraverso un crowdfunding (una modalità che permette la raccolta di fondi), e l'ho presentato in diversi paesi, tra cui Pacentro, borgo d'Abruzzo che adoro e che ho messo in copertina».

«La mia prima macchina fotografica acquistata- precisa- è stata una Sony a7, con obiettivo kit, a cui ho aggiunto un teleobiettivo 100-400, che mi permette di realizzare scatti con compressione dei piani, una prospettiva che adoro e recentemente ho aggiunto un secondo corpo macchina, una Sony a7 IV con un obiettivo 24-70, un evoluzione e un miglioramento della performance necessaria, in quanto ho iniziato a fare foto di battesimi e compleanni».

«Negli ultimi due mesi mi sono appassionato al ritratto, leggendo e studiando da grandi fotografi italiani e stranieri e spero di trasformare la fotografia nella mia attività principale».

La foto scelta ha un titolo: "Sensazioni d'Abruzzo", scattata dal canyon dello Scoppaturo, sulla Piana di Campo Imperatore. «Questa foto- conclude- riassume pienamente l'Abruzzo, immagine che ho scattato durante una due giorni in solitaria dove ho dormito in macchina, mangiando panini nei vari ristori della Piana».

Sabrina Giangrande