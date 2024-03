Fotosocial/ Pierpaolo Salvatore, un talentuoso cacciatore di immagini naturalistiche

L'AQUILA Pierpaolo Salvatore nasce 32 anni fa a Casalincontrada, un piccolo borgo in provincia di Chieti, che nella seconda metà del Duecento era conosciuto con il nome di "Casalis Comitis", cioè "Casale del Conte", fonti dicono in onore di Gualtiero di Pagliara conte di Manoppello.

Pierpaolo legato all'arte in generale, infatti oltre alla fotografia, suona la batteria e la chitarra, a soli cinque anni scopre la fotografia seguendo le orme di suo padre Antonio che per hobby si dedicava a questa passione utilizzando una macchinetta analogica. È un fotografo professionista specializzato nella fotografia di paesaggio e naturalistica, molti scatti sono per l'Abruzzo con i suoi straordinari territori e la cospicua presenza faunistica, sa regalare set fotografici spettacolari, a chi riesce a scovarli, catturandoli con occhi e obiettivo sensibili.

Viaggia in tutta Europa Pierpaolo collezionando quelli che lui definisce «Viaggi fotografici»: Norvegia, Islanda, Svizzera e Francia. «Ne seguiranno altri- racconta- per il momento mi dedico al nostro Abruzzo, in passato ho organizzato dei workshop fotografici, nel territorio dei Monti della Laga e nel mese di gennaio nei pressi del lago di Campotosto: "Abruzzo di ghiaccio" e l'ultimo a metà febbraio dal titolo "Inverno sul Gran Sasso" a Campo Imperatore».

La sua prima macchina fotografica è stata una Canon 60B, mentre attualmente utilizza una Canon 6D Mark2. «Nei miei progetti futuri vorrei espandere gli orizzonti-racconta-, oltrepassando i confini dell'Europa, implementando i viaggi fotografici, in prospettiva anche di una crescita professionale. Dalla sua pagina web emerge che Pierpaolo dal 2021 è «ambassador astropanel, plug-in per l'editing di foto notturne, dal 2022 è ambassador fstop, azienda di zaini fotografici, dal 2022 è ambassador irix lens, azienda specializzate in ottiche fotografiche».

Negli anni molte altre aziende nel campo fotografico e non si sono interessate ai lavori di Pierpaolo e lo hanno supportato con diverse collaborazioni. Tra queste: Kase Filter, Vallerret, XP-Pen, Move shoot Move, Easycover, Olight. La foto scelta per la rubrica da Pierpaolo "Serenity", trasmette realmente quanto presente nella sua descrizione: «Aspettare le ultime luci del giorno ai piedi dei due corni, immerso in un prato pieno di narcisi selvatici che riempiono l'aria con il loro profumo inebriante, é uno di quei momenti in grado di rasserenare l'animo e di connetterci profondamente con la natura».

Le immagini di Pierpaolo sono state le protagoniste del calendario artistico "Prati di Tivo" 2024, giunto alla nona edizione, realizzato editorialmente da Ricerche&Redazioni.

Questo il suo sito: https://www.pierpaolosalvatore.com/, Pierpaolo è presente su Facebook e Instagram.

Sabrina Giangrande