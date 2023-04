Fotosocial/ Gli scatti della quotidianità nelle immagini di Gianni Simone

L'AQUILA «Le mie sono fotografie che potrebbero fare tutti. Io sono uno uomo qualunque che va in giro e fissa il riflesso dello spettacolo della strada». La frase di Willy Ronis (1910-2009), fotografo francese tra i più importanti della corrente umanista, che è stato perennemente alla ricerca del significato dell'esistenza nella vita quotidiana, è quella scelta dall'aquilano "doc" Gianni Simone, ottima apertura per presentarsi agli appassionati lettori di Fotosocial. Non da meno lo scatto della maestosa basilica di Santa Maria di Collemaggio riflessa in uno specchio d'acqua, tra realtà e finzione, tra miti e leggende. In questo particolare l'acqua immobile di una pozzanghera, altamente evocativa di una forma primordiale dello specchio, attraverso il quale Gianni è riuscito a catturare l'incantevole facciata di Collemaggio.

«Ho 37 anni e professionalmente gestisco un'area di servizio in città insieme al mio amico e collega Giancarlo- racconta Gianni-, ma la fotografia fa parte di me tanto quanto il lavoro, anche se esula dall'aspetto professionale. La passione per la fotografia nasce non molto tempo fa, precisamente nel 2018».

«L'incontro è stato fortuito- spiega- esattamente come accade per le cose belle. Ricordo che era un periodo particolare della mia vita, governato da giorni che si ripetevano uno dopo l'altro in maniera meccanica, avvertivo l'esigenza di ossigenarmi, di spezzare una routine fatta di inerzia, qualcosa in me stava perdendo di significato, così durante una passeggiata nel centro della mia bellissima città mi trovai a scattare una delle mie prime foto in maniera quasi del tutto inconsapevole. Non sapevo dove mi avrebbe portato».

«La fotografia tocca in me note positive- afferma Gianni- abbraccia da dentro e ciò che faccio è semplicemente condividere con il mondo esterno ciò che "sentono" i miei occhi». Nel corso del tempo Gianni ha approcciato con diversi stili di fotografia maturando lentamente la consapevolezza di essere attratto dalla fotografia paesaggistica per il fascino che albe e tramonti riescono a suscitare: «La forma delle nuvole, il colore del cielo in un preciso istante. Sono cresciuto e in questa evoluzione artistica sono stati fondamentali i consigli di due grandi amici Luca Benedetti e Stefano Scarsella che hanno i primi passi in questo nuovo mondo incentivato. Lo scambio di punti di vista, l'osservazione di modi di fare diversi, hanno mosso in me dinamiche che hanno portato a ciò che sono oggi». «Attualmente la fotografia - conclude- è diventata in maniera decisiva parte di me; è un segno distintivo della quale mi nutro».

Gianni Simone ha un profilo Instagram @giasimo14 seguito da circa 3.500 followers con una nutrita e variegata galleria fotografica.

Sabrina Giangrande