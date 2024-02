Carlo Ricci, l'artigiano che vive con la passione per la fotografia

L'AQUILA E' un artigiano, Carlo Ricci iscritto da 27 anni nell'albo delle imprese artigiane della Camera di commercio. Produce calendari artigianali, originali e unici, la cui ideazione, lavorazione e distribuzione viene curata direttamente dalla ditta individuale di Ricci e le cui finalità sono davvero lodevoli, perché negli anni passati, parte del ricavato, proveniente dalle vendite di questi calendari, è stato generosamente destinato alle monache Benedettine Celestine abitanti nel Monastero San Basilio nel cuore della città dell'Aquila.

Ogni calendario è diverso dall'altro e ogni richiedente può chiederne la personalizzazione. Per esempio, il calendario edizione 2024, prodotto per un'azienda locale che si occupa di turismo, raccoglie sedici foto realizzate da Ricci nel territorio abruzzese, con immagini del borgo antico di Navelli, dei Piani di Pezza situati a Rocca di Mezzo, scorci dei borghi antichi di Penne e Abbateggio in provincia di Pescara, la scala Santa e il borgo antico di Campli in provincia di Teramo, il Caliscendi del porto di Giulianova (Te), la passeggiata orientale di Ortona in provincia di Chieti, la costa dei Trabocchi (Ch), la Riserva Regionale di Zompo lo Schioppo a Morino (Aq) e altre immagini di meravigliosi e caratteristici luoghi di autentica bellezza di cui l'Abruzzo può vantarne di numerosi.

Nativo di Roma, vive all'Aquila dal 1988 con la sua famiglia, «ho sempre avuto la passione per la montagna -racconta Ricci- ho iniziato a fotografare quando avevo 9 anni con una macchina fotografica degli anni settanta, attualmente utilizzo una digitale molto semplice».

Ricci ha un archivio fotografico di circa quattromila foto.

«Sono un artigiano- spiega Carlo- con passione e amore realizzo calendari e agende artigianali e in passato ho anche realizzato per hobby delle sculture lignee». «Sono interessato a molteplici attività: come ai viaggi che mi permettono di esplorare e conoscere nuove culture, amo praticare escursioni nella natura, l'arte, l'artigianato e la gastronomia che sono a mio avviso, ingredienti fondamentali della vita».

Il suo sogno di artigiano, con l'utilizzo della fotografia Carlo è riuscito a realizzarlo, con sacrificio e fatica. Per la rubrica, ha deciso di pubblicare una foto scattata a Prata d'Ansidonia, piccolo Comune in provincia dell'Aquila di circa 500 abitanti, comprendente parte del sito "Peltuinum" storica città fondata fra il I secolo a.C. e il I secolo d.C. dove spesso in quest'area, in particolare tra le mura del sito archeologico sono stati organizzati eventi la cui suggestiva scenografia sa regalare incantevoli emozioni sonore e visive, soprattutto nei tramonti estivi.

Il titolo dello scatto è: "la serenità della natura". «In questo scatto- precisa Ricci- ho fantasticato osservando i movimenti e il fascino dei colori, ma anche il suono del vento come una danza».

Non ha profili social Carlo, per informazioni e curiosità: cr.comunicazione@libero.it.

Sabrina Giangrande