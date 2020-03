Coronavirus, fotografa in strada i trasgressori: aggredito e picchiato ingegnere teramano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ stato aggredito a Milano, in piazza IV Novembre, all’uscita dal lavoro, l’ingegnere teramano 40enne Vincenzo Di Nicola, co-fondatore di GoPago, l’azienda produttrice di un sistema di pagamento cloud-based poi acquisita da Amazon. A raccontare l’accaduto è stato lui stesso sulla propria pagina Facebook dove ha ricevuto decine di messaggi di solidarietà. Ad aggredirlo sono stati due immigrati che hanno tentato anche di portargli via borsa e portafogli dopo che lui aveva fotografato "un assembramento di persone di origine africana", come ha spiegato. Questo perché "in tempi di quarantena – ha scritto - e sacrifici chiesti a tutti, ho scattato da distanza una foto per testimoniare la situazione".«L’altro giorno sono dovuto uscire per forza per andare al lavoro, sennò anche io resto a casa – ha raccontato -. Quando ho visto quella scena ho fatto poi una seconda fotografia. Io non mi lascio intimidire. Ma non mi sarei mai aspettato che nessuno mi aiutasse. Sono rimasto di sasso». Proprio così, perché ad un certo punto Di Nicola è stato aggredito fisicamente, con un pugno ad un occhio, da due immigrati che gli hanno pure messo le mani nelle tasche per portargli via il portafoglio, mentre poco distante ad assistere alla scena c’erano dei tassisti ed una guardia giurata che non sono intervenuti.«L’unico che mi ha prestato soccorso è stato un cinese», ci tiene ad evidenziare l’ingegnere teramano che poi dice: «In questo momento di emergenza si canta l’Inno sui balconi però poi quando c’è davvero la necessità di prestare soccorso a qualcuno, si tirano indietro. Non me lo aspettavo». La sua delusione si avverte nella voce. «Sono stato immigrato anch’io, così come mio nonno e tanti miei parenti. Abbiamo sempre onorato il Paese che ci ha ospitato, e reso aiuto quando ce ne era bisogno. Invece tocco letteralmente con mano il fatto che un gruppo di immigrati, che trova ospitalità in Italia, non solo se ne infischia della situazione grave che viviamo oggi, ma addirittura usa violenza fisica per aggredire persone e tentare di derubarle. Non è questo il tipo di immigrazione che serve all’Italia. Sono rimasto deluso due volte». Dopo l’accaduto ha già sporto denuncia.