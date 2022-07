Grandine come palline da ping-pong: danneggiate diverse auto

Si è scatenato un vero e proprio “inferno”, in termini meteorologici, nel primo pomeriggio nella provincia di Teramo. La situazione più grave tra Bellante, San Nicolò e il capoluogo in alcuni tratti. Si stanno registrando molte telefonate che denunciano danni ingenti alle autovetture e alcuni incidenti sulle strade provocati dai chicchi di grandine, grandine come palline da ping pong.

Danneggiati anche diversi campi coltivati a colture e frutta. Anche tardo pomeriggio di ieri un violento temporale si è abbattuto nella zona della pedemontana di gran parte della Valle Siciliana, da Isola del Gran Sasso a Castelli. Ha creato non poche difficoltà alla viabilità, con interventi dei vigili del fuoco per alcune chiamate di soccorso per smottamenti e allagamenti.