Travolta e uccisa da un ubriaco, piazza gremita per l'addio a Flavia: la città di Roseto si ferma

Lutto cittadino e piazza gremita per l'addio a Flavia Di Bonaventura, la pittrice di 22 anni travolta e uccisa da un automobilista ubriaco e senza assicurazione. Un silenzio colmo di dolore in piazza della Repubblica, vicino la Chiesa Maria Santissima Assunta, dove dalle 16 è in corso il funerale della giovane di Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo. Il suo ultimo gesto d'amore è stata la donazione degli organi: ha salvato quattro persone, dopo l'espianto di fegato, polmoni e reni andati a Roma, Milano, Bari e L'Aquila.

Investita e uccisa da un ubriaco, Flavia salva quattro persone: gli organi a Roma, Milano, L'Aquila e Bari