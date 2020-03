© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERAMO Militari del Comando Provinciale di Teramo, hanno intensificato, in occasione del “martedì grasso”, i controlli economici del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione del fenomeno della contraffazione, nonché alla tutela della sicurezza dei prodotti.In particolare, sono stati individuati e sequestrati all’interno di alcune attività commerciali oltre 32.000 beni contraffatti, tra cui articoli ludici e giocattoli carnevaleschi, privi dei requisiti a tutela della fede pubblica e della sicurezza del consumatore finale.Nello specifico, è emerso che la marcatura CE, apposta sugli articoli, seppur apparentemente regolare, era difforme dagli standard previsti dalla normativa vigente.I responsabili delle attività commerciali, siti in alcuni comuni teramani, sono stati segnalati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo per i reati di contraffazione e frode nell’esercizio del commercio.Il fenomeno del commercio di prodotti contraffatti ed insicuri danneggiano il mercato, sottraggono opportunità e lavoro alle imprese che rispettano le regole, mettendo in pericolo la salute dei consumatori, ed in questo caso soprattutto dei bambini.