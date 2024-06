Martedì 4 Giugno 2024, 08:08

La Verde è ricomparsa, dopo essere uscita di scena al traino del carro attrezzi, per un apparente guasto, rubricato però dall’azienda come simulazione di soccorso. Non è passato inosservato, verso la fine della scorsa settimana, il filobus impegnato a disimpegnarsi fra Strada parco e vie urbane di Montesilvano e Pescara. Continuano infatti prove e addestramento degli autisti Tua, per giunta oggi in sciopero per annosi problemi aziendali e per l’incertezza nel rispetto dei tempi per l’infrastruttura non ancora pronta per il collaudo. I vertici di Tua, società incaricata di realizzare le opere di adeguamento dell’ex tracciato ferroviario, hanno da tempo preannunciato il debutto del servizio per questo mese, con il sindaco uscente di Pescara, Carlo Masci, che ne ha fatto anche uno spot per la campagna elettorale. Alcuni dettagli, come ad esempio i recenti guasti dei vettori modello VanHool exquiCity18T (la cui società costruttrice nel frattempo è fallita, fattore che potrebbe aggiungere problemi per la manutenzione dei mezzi) e la mancata realizzazione dei capolinea e delle banchine nell’anello di ricongiunzione al tratto elettrificato, fanno presagire ulteriori ritardi. E questo perché l’intera infrastruttura dovrà essere sottoposta ai collaudi da parte dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture statali, prima di poter staccare il biglietto del primo viaggiatore.

LA PREVISIONE

I tempi si prevedono molto lunghi: «Ci vorranno almeno nove mesi di collaudi da parte di Ansfisa, perciò credo che se questo servizio partirà sarà tra oltre un anno – ha dichiarato Ivano Angiolelli, presidente del comitato Strada parco bene comune -, perché sono tanti i lavori non portati a termine, come ad esempio il previsto scambiatore nord, cioè il grande parcheggio per gli utenti, e stalli adeguati degli autobus nel capolinea di Montesilvano. Poi devono essere ancora soddisfatti quei cittadini che hanno il problema dei passi carrai sul tracciato, con l’applicazione di semafori e segnaletica dedicati. E poi mi meraviglio che nessuno abbia speso una parola di chiarimento o di garanzia alla notizia del fallimento della società Van Hool». La stessa Tua, come dimostra lo sciopero di oggi, dalle 9 alle 13, sembra mostrare difficoltà oggettive proprio a cominciare dalla carenza del personale e di tante problematiche poste sul tavolo dalle sigle Filt e Fit Cigl, Faisa Cisal e Uiltrasporti. Tra i punti principali della vertenza vi sono il continuo ricorso ai sub-affidamenti, soppressione e accorpamento delle sedi, mancate assunzioni di personale viaggiante, adeguamento dei contratti part time, salute e altro.