Ha proiettato, per circa 15 minuti un film hard sul maxischermo di Piazza Maggiore a Bologna, approfittando dell'allestimento per la rassegna estiva, "Sotto le stelle del Cinema". Carlo Ferretti lo studente aquilano 24enne di Ingegneria, autore della goliardata, è diventato il protagonista di una delle notizie più lette e cliccate della Rete, tanto che, nel giro di poche ore, ha raccimolato, sul Web il denaro sufficiente a pagare la multa da 3.300 euro per atti contrari alla decenza. Oggi, sul suo profilo Facebook, scrive che «l'Italia vuole goliardia» e che darà in beneficenza» i tanti euro raccolti in più del necessario.

«L'Italia vuole Goliardia - scrive sul social network - sono sollevato, commosso, fiero di quante persone si siano mobilitate per salvarmi la pelle davanti a minacce da buoncostume che reputo fuori da questa linea temporale da almeno 60 anni. Il porno in Piazza Maggiore è stata la notizia più chiacchierata e memata di ieri - aggiunge - abbiamo sottolineato quanto bigotte e ipocrite siano tutt'ora delle sovrastrutture che regnano nella nostra nazione che se da un lato vuole essere faro di progresso, dall'altro ha dei macigni culturali come zavorre».

Quindi, prosegue il 24enne, «ringrazio tutti quelli che hanno donato e che hanno contribuito a diffondere la notizia, ringrazio l'Impero delle Terre del Nord, la mia Balla, che mi ha sostenuto quando sembrava che avrei dovuto pagare tutto da solo e ringrazio la Goliardia Bolognese che si è mossa prontamente per aiutarmi, perché quella che per tutti è stata una bravata eccezionale per noi Goliardi è stato solo uno scherzo come tanti che ha raggiunto per caso una risonanza nazionale».

Ultimo aggiornamento: 26 July, 12:01

