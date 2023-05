La vendetta del fidanzato lasciato: pubblica il numero della ex sul sito di incontri hard

Litiga con la fidanzata, una frattura insanabile ed allora lui si vendica "mettendo a disposizione" di tutti il numero telefonico e il sito della sua ex e invita gli uomini a mettersi in contatto con lei stessa sfruttando la pagina Facebook da lui alterata. L'uomo, un giuliese di 37 anni, G.B, dopo essere stato rinviato a giudizio, è sotto processo al tribunale di Teramo e tutto questo dopo che la sua ex lo ha scoperto e denunciato ai carabinieri e dopo che era riuscita a far rimuovere il sito Facebook dalla Polizia postale.



La vicenda è venuta fuori quando la ragazza si è vista recapitare sul suo profilo una serie di messaggi di uomini che erano desiderosi di avere avventure sessuali con lei. Tutto questo perché il suo ragazzo induceva in errore gli utenti della piattaforma on line, pubblicando un annuncio del seguente tenore «Vuoi conoscere una vera ninfomane? Guarda i profili e chiamami» contenente altresì i riferimenti del profilo facebook della ragazza.

l procedimento prendeva l'avvio dalla querela sporta dalla donna la quale confermava di essere utilizzatrice di un omonimo profilo facebook sul quale aveva ricevuto in passato una richiesta di amicizia dell'attuale imputato. Con lo stesso intratteneva inizialmente rapporti preminentemente epistolari poi sfociati in una breve relazione sentimentale ma che non aveva lunga durata proprio per la morbosa gelosia dimostrata da lui, una gelosia definitiva ossessiva che ne compromettevano quasi la libertà personale per cui la donna si vedeva costretta ad interrompere quel rapporto.

Qualche tempo dopo la donna iniziava a ricevere messaggi whatsapp sulla sua utenza telefonica corrispondente al numero indicato nell'annuncio in cui svariati uomini le chiedevano un appuntamento .

A quel punto insospettita ed intimorita dalla situazione creatasi veniva informata da uno dei chiamanti che il suo numero di cellulare era stato reperito da un annuncio di cui le veniva girato il link.

Ebbene la donna, cliccando sul menzionato link, veniva indirizzato si un sito di incontri per soli adulti recante il seguente annuncio: «Vuoi conoscere una vera ninfomane? Guarda i miei profili e chiamami, ricevo tutte le notti dalle 23 alle sei di mattina». A quel unto la stessa riusciva a chiedere ed ottenere la rimozione dell'annuncio e si recava alla caserma dei carabinieri per sporgere denuncia contro l'ex che, identificato dagli stessi, veniva denunciato ed ora la vicenda è all'esame del tribunale di Teramo di fronte al quale è stato rinviato a giudizio.