Fidanzatini insospettabili nascondevano in casa un chilo di cocaina: arrestati

Ieri operazione delle forze dell'ordine, dei carabinieri in particolare, anche a Montesilvano (Pescara) nelle case popolari di via Rimini. Stavolta però non per gli sgomberi degli abusivi, bensì per sequestrare droga, tanta droga. In un appartamento, scovato oltre un chilo di cocaina pura, un chilo di sostanza da taglio e 140 grammi circa di eroina. Solo la cocaina, una volta tagliata, suddivisa in dosi e immessa sul mercato avrebbe fruttato fra i 300 e i 500 mila euro. A detenerla, una giovane coppia di nordafricani incensurati, nati a Pescara. Lei, D.C., di 18 anni, fra l'altro incinta e per questo posta ai domiciliari. Il convivente, invece, M. A. R., di 27 anni, è stato rinchiuso in carcere. Tutta la droga era in una borsa, accantonata in un angolo dell'appartamento. Da parte dei due, nessuna parola. Considerando che si tratta di ragazzi che non hanno mai avuto alcun problema con la giustizia e dunque insospettabili, non si esclude che gli stupefacenti fossero stati affidati loro da qualcuno, che insomma li tenessero per conto di altri.