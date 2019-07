Fidanzati scomparsi nei boschi durante il cammino di San Francesco

Ultimo aggiornamento: 15:34

Da domenica scorsa si sono perse le loro tracce tra Pieve Santo Stefano e La Verna - Santuario Francescano - Frati Minori, in provincia di Arezzo. I due giovani, 24 anni e la sua fidanza,, entrambi di Roseto degli Abruzzi (). I ragazzi a piedi e in compagnia dei loro due amati cani, avevano deciso di fare il pellegrinaggio di San Francesco. Partenza da San Giovanni, (piccola frazione di Roseto), il 9 giugno scorso, per poi fare tutte le tappe previste sino ad arrivare in Francia. «Di solito si mettevano in contatto con noi ogni un paio di giorni – afferma la madre del ragazzo, Elvira – Ma, adesso è una settimana che non riusciamo a metterci in contatto con loro. Preoccupata ed ho deciso di recarmi dai carabinieri e sporgere denuncia». L’appello della madre: «Chiunque sa qualcosa, o li ha incontrati durante il cammino è pregato di chiamare le forze dell’ordine».