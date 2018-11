Non paga la droga, il clan lo costringe a comprargli una Fiat 500

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Marito, moglie e figlio, una famiglia intera di Chieti, tutti rinviati a giudizio con accuse che vanno dalla tentata estorsione alla cessione di stupefacenti alle lesioni personali. Sono ormai agli arresti domiciliari da otto mesi, ovvero da quando vennero arrestati in flagranza dai carabinieri. L'intera vicenda è molto particolare e nasce da una cessione di cocaina, fra il 2016 e la primavera scorsa, per un valore di 1.500 euro da parte dei tre a una vittima. Ed è quando quest'ultimo non paga la droga, nonostante le ripetute richieste di denaro, che secondo l'accusa, iniziano i problemi. I tre infatti avrebbero indotto la vittima ad acquistare una Fiat 500 L presso una concessionaria di auto di Lanciano cercando di entrare in possesso dell'auto: il giovane, peraltro, sarebbe stato picchiato e minacciato di morte oltre che di eventuali ritorsioni sul suo nucleo familiare. Questo due giorni prima di recarsi con i tre presso l'agenzia di pratiche auto dove avrebbe dovuto trasferire loro la proprietà dell'auto, del valore di 14.500 euro, della quale stava ancora pagando le rate del finanziamento. Auto della quale, sempre secondo l'accusa, i tre erano riusciti a farsi consegnare dal concessionario tutta la documentazione in originale. Ma quel giorno all'appuntamento in agenzia vanno anche i carabinieri,che nel frattempo hanno ricostruito l'intera vicenda, e che fanno scattare le manette per tutta la famiglia evitando così che l'auto passi di mano.