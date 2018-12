Fiamme da una stufa difettosa, anziano muore nell'incendio della casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tragedia a Lentella nella prima serata di ieri nel piccolo comune del Vastese. Un uomo del posto, 71 anni, è morto tra le fiamme della propria abitazione in via Pianezza. Il rogo da una prima ricostruzione è partito poco prima delle 21. Ad accorgersi di quanto stava accadendo è stata una donna del posto, una vicina di casa, che passava in quel momento. Ha visto le fiamme uscire dall'appartamento al piano terra e ha chiamato altri conoscenti per portare i primi soccorsi. Attimi drammatici, la porta è stata sfondata, ma il fuoco ha impedito di avvicinarsi alla stanza dove si trovava l'uomo che viveva da solo.Nel frattempo, sul posto è arrivato anche il figlio che abita in un appartamento al piano superiore che ha allertato i vigili del fuoco di Vasto arrivati con due mezzi. I pompieri hanno dovuto lottare a lungo con il fuoco prima di riuscire a domare le fiamme. Per l'uomo purtroppo non c'è stato nulla da fare, è morto carbonizzato all'interno della propria casa. Dalle primissime informazioni pare che l'incendio sia partito da una stufa difettosa; in pochi minuti il fuoco si è propagato ai mobili e ai tanti oggetti presenti in casa. È probabile che il fumo inizialmente abbia fatto perdere i sensi al 71enne poi morto tra le fiamme.