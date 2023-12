Chieti, incendio su un terrazzo in via Salomone per i giochi pirotecnici Le fiamme sono state contenute dal tempestivo intervento dei vigili del fuoco

1 Minuto di Lettura Sabato 16 Dicembre 2023, 23:06







incendio si è verificato poco prima delle 22 sul terrazzo al settimo piano di palazzo in via Salomone, in una zona centrale di Chieti, Le fiamme, sulla cui origine sono in corso accertamenti ma a quanto pare sarebbero state innescate da fuochi d'artificio, sono state contenute dal tempestivo intervento dei vigili del fuoco, non hanno interessato l’abitazione hanno interessato la guaina, alcune mattonelle in plastica, due condizionatori, mentre si sono salvati i pannelli fotovoltaici e il tetto. Suo posto sono intervenuti anche i Carabinieri. © RIPRODUZIONE RISERVATA Unsi è verificato poco prima delle 22 sulal settimo piano di palazzoin una zona centrale diLe fiamme, sulla cui origine sono in corso accertamenti ma a quanto pare sarebbero state innescate da, sono state contenute dal tempestivonon hanno interessato l’abitazione hanno interessatomentre si sono salvati i pannelli fotovoltaici e il tetto. Suo posto sono intervenuti anche i POTREBBE INTERESSARTI ANCHE Chieti, incendio su un terrazzo in via Salomone per i giochi pirotecnici