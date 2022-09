Fiamme dolose davanti a un locale: forse un avvertimento

Uno scherzo stupido o una minaccia: comunque un gesto che ha creato allarme. Indaga la polizia sul principio di incendio che alle 23,30 di sabato stava divampando all'esterno di un locale di Porta Nuova e spento dai vigili del fuoco proprio a poco a distanza dal comando in viale Pindaro.

I soccorsi sono stati chiamati da alcune persone che si trovavano a passare in zona. Le fiamme stavano divorando l'ampio tappeto all'ingresso del locale: non c'è voluto molto tempo alla squadra intervenuta per avere ragione del fioco. Immediatamente è stata allertata anche la centrale operativa della questura che ha mandato sul posto una pattuglia della volante, coordinata dal dirigente Pierpaolo Varrasso.

Da una prima ricognizione è emerso che per dare fuoco al tappeto potrebbe essere stato utilizzato un accelerante, per questa ragione gli agenti hanno deciso di ascoltare i titolari del locale che, nel frattempo, erano giunti sul posto. Ascoltati per le prime informazioni hanno detto di non aver ricevuto alcuna minaccia e di non sapere quindi chi potesse aver compiuto un gesto simile. Sulla vicenda, comunque, la polizia continuerà ad indagare: già sono sotto esame le riprese delle telecamere di video sorveglianza della zona.