di Gianluca Lettieri

CHIETI - La Procura di Chieti ha aperto un’inchiesta dopo l’aborto in casa di una ragazza di 26 anni. Il feto già formato, ormai morto, è stato portato in ospedale dal compagno di lei solo a distanza di qualche ora dal ricovero della giovane con problemi di tossicodipendenza. Non è chiaro perché la presenza del corpicino all’interno dell’appartamento in cui la coppia vive non sia emersa al momento dell’intervento del 118. Fatto sta che i medici del policlinico Santissima Annunziata, nel tardo pomeriggio di martedì, hanno allertato le forze dell’ordine. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Chieti, che hanno già consegnato una prima informativa.

Gioved├Č 14 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:58



