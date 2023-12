Festa di Natale organizzata dalla Pro Loco di Cagnano Amiterno con le “palle” dell’albero all’uncinetto

L’AQUILA Anche quest’anno, come nei precedenti, la Pro Loco del Comune di Cagnano Amiterno, nonostante le innumerevoli difficoltà e problemi di diversa origine, è riuscita a organizzare una grande festa per tutti i soci, che hanno partecipato in massa ad una cena organizzata dalla predetta associazione.

La presidente della Pro Loco, signora Chesia Fratoni Liberatore, è stata il motore trainante che ha portato oltre all’entusiasmo, anche la voglia di “fare”, coinvolgendo con la sua prorompente vitalità gran parte delle signore cagnanesi: Marisa Di Stefano, Paola Armeni, Tiziana Orfeo, Anna Maria Salvatore, Rosanna Giallonardo, Susanna Burrini, Rita Liberatore, Mary Cimini, Domenica Marrone, Caterina Di Mario, Debora di Paolo, Maria Maraschi, Elvy Taccalozzi, Milena Orfei, Nelide Riccardi e Marcella Di Piero.

Dopo mesi di duro lavoro, il progetto della presidente che prevedeva la costruzione di un albero di Natale alto sei metri, rivestito da 1.350 mattonelle Granny, fatte tutte a uncinetto e poi cucite insieme in modo da formare una coperta rettangolare, si è finalmente realizzato. L’abbondante cena ha chiuso la bella serata di festa rallegrata da canti e balli.

«Nei Comuni di montagna come Cagnano Amiterno- scrive Claudio Cucchiella-, del tutto fuori dai circuiti dei vacanzieri, un’associazione come la Pro Loco rimane di vitale importanza, perché è un punto di ritrovo e coesione tra tutti i pochi residenti.

Bisogna essere grati alla presidente Chesia Fratoni Liberatore per aver proposto, organizzato e realizzato molteplici iniziative a favore dei soci; soprattutto per aver resistito negli anni alle tante sollecitazioni che volevano distruggere questa importantissima associazione costituita il 30 dicembre 2019. All’inizio si era partiti in tanti, con tanto entusiasmo, poi pian piano, a uno a uno in molti si sono tirati indietro ed è stata quasi lasciata sola a tirare avanti “la baracca”».

«I cagnanesi che amano Cagnano -conclude Claudio Cucchiella- sono invitati a far sì che la Pro Loco, sopravvissuta perfino al Covid, continui ad esistere per continuare ad offrire a tutti i cittadini la possibilità di incontrarsi e divertirsi con le predette iniziative davvero interessanti, che vengono proposte di tanto in tanto».