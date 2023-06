Festa dell'Arma lunedì, fervono i preparativi a palazzo dell'Emiciclo

Tra due giorni, l’Arma dei carabinieri si appresta a festeggiare il 209° anno dalla sua fondazione. Nell’attesa della solenne cerimonia, che si terrà a Palazzo dell'Emiciclo lunedì, sono in corso i preparativi.

L’Aquila, come lo scorso anno, accoglie con entusiasmo i festeggiamenti, e la cittadinanza si è resa ancora più partecipe ai preparativi dell’evento, che vedono, grazie anche alla gentile collaborazione dei commercianti della città, l’allestimento di una vetrina in pieno centro decorata con i simboli della Repubblica, l’uniforme storica e l’impareggiabile armatura in dotazione ai carabinieri del Reggimento Corazzieri guardie della Repubblica.

Lungo il Corso principale, inoltre, sulle facciate dei palazzi storici, viene proiettato il coinvolgente cortometraggio realizzato per rendere onori all’Arma, al suo operato ed a quello dei tanti militari in servizio nell’aquilano. Sempre in occasione della Festa dell'Arma, spazio al premio letterario indetto dalla scuola Dante Alighieri e dallo stesso comando provinciale.