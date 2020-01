Pescara, acquista droga a Ferro di Cavallo e investe padre e figlio di 9 anni: inseguimento con sparatoria

Poteva finire tragicamente l'ultimo fatto di cronaca al Ferro di Cavallo. Ancora spaccio e fughe spericolate tanto da investire un suv un padre e un figlio piccolo a bordo, rimasti feriti. E' successo ieri sera, alle 20,50, quando i carabinieri hanno intercettato in via Tiburtina, a Pescara, all’altezza del famigerato quartiere Ferro di Cavallo, una Alfa Romeo Giulietta in sosta. Alla vista dei militari, l'auto è sfrecciata via imboccando via Lago di Capestrano. I militari, con le sirene e paletta, ha intimato al conducente di fermarsi, ma l'auto su via Aterno ha pigiato sull'acceleratore aumentando ancor più la velocità e provando a speronare il mezzo dei carabinieri.

Sulla statale 602, la Giulietta ha sbandato colpendo in pieno, sul lato sinistro, una Tiguan di colore bianco che, per il forte impatto, si è ribaltata finendo sul marciapiede. All’interno c'erano padre e figlio: N.G., 51 anni e il bambini di 9. Entrambi sono stati trasportati in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Pescara. L'investititore intanto era sceso dall'auto e sulla mano destra impugnava un oggetto simile a un’arma, così i militar hanno esploso verso l'alto 3 colpi.

L'uomo ha cercato di scappare a piedi in campagna, ma è stato bloccato da una pattuglia del Radiomobile della Compagnia carabinieri di Montesilvano arrivata sul posto in rinforzo: G.S., 24enne, residente a Manoppello, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Il giovane era senza patente di guida, poiché mai conseguita, e addosso aveva 0,60 grammi di cocaina: «L'ho acquistato al Ferro di Cavallo poco prima del vostro arrivo», ha detto ai militari.

Il papà alla guida ha riportato un trauma toracico chiuso con frattura di due costole e altre lesioni (è stato giudicato guaribile in 25 giorni), il figlio di 9 anni è ricoverato a pediatria per trauma cranico e poli contusivo.

Ultimo aggiornamento: 12:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA