Cerca di disarmare il padre: giovane ferito con un coltello da cucina

Nel pomeriggio di ieri, personale della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Sulmona ha eseguito la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare nei confronti di un 74enne di Sulmona, responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie e lesioni personali aggravate e tentato omicidio nei confronti del figlio.



Nella mattinata del 19 agosto scorso, sul numero di emergenza “113” del Commissariato, giungeva una segnalazione di violenta lite all’interno di un condominio. Il personale della Volante intervenuto veniva indirizzato, da altri condomini, verso l’appartamento interessato, dove era presente un uomo. Lo stesso, incensurato, riferiva di aver avuto poco prima un diverbio con la moglie e il figlio, maggiorenne, nel corso del quale veniva colpito da quest’ultimo con una sedia. Nella circostanza, inoltre, riferiva che subito dopo la moglie e il figlio si erano allontanati dall’appartamento.



Gli operatori, al rifiuto dell’uomo di sottoporsi a cure mediche, riprendevano regolare servizio. Nel pomeriggio dello stesso giorno la sala operativa del Commissariato riceveva la notizia che presso il reparto di ortopedia dell’ospedale di Sulmona era stato ricoverato un giovane con ferite da arma da taglio su una mano. Il personale della Polizia, intervenuto per acquisire informazioni dal diretto interessato, veniva a conoscenza che si trattava del figlio del 74enne.

Il ragazzo riferiva di essere stato ferito dal padre nel corso della lite avvenuta quella mattina all’interno dell’abitazione, in cui viveva con i genitori, e scaturita da futili motivi.



Nello specifico, il ragazzo, intervenuto in difesa della madre in quel momento aggredita verbalmente dall’uomo, nel corso della colluttazione nata per disarmare il padre, che nel frattempo aveva preso un grosso coltello da cucina per colpirlo, veniva ferito ad una mano, riportando un taglio profondo su due dita , con lesione dei tendini, per il quale è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. La madre, successivamente ascoltata, confermava la dinamica di quanto avvenuto nella mattina, e riferiva di subire in silenzio da quarant’anni le violenze e i maltrattamenti del marito, ma di non aver mai avuto la forza di denunciare la situazione e di chiedere aiuto.



Madre e figlio, temendo per la propria incolumità, decidevano di lasciare l’abitazione e trasferirsi temporaneamente presso un parente.



