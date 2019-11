Ferito da una fucilata durante la caccia al cinghiale: grave

Incidente di caccia questa mattina nelle campagne di Montedorisio, in località fondovalle Sinello. Un cinquantunenne era impegnato con amici in una battuta di caccia al cinghiale quando è stato raggiunto da

un colpo di fucile alla regione inguinale. Con una forte emorragia è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Vasto ( Chieti) dove i medici hanno disposto l'immediato trasferimento al policlinico di Chieti in eliambulanza. Sul luogo dell'incidente sono giunti i Carabinieri della stazione di Cupello (Chieti), coordinati dalla Compagnia di Vasto, per identificare i cacciatori presenti e ricostruire l'episodio.