Federico Berilli muore a 27 anni sotto gli occhi degli amici, schianto in moto nella notte a Teramo

Perde il controllo della moto nell'abbordare una curva e finisce fuori strada: muore un ragazzo di 27 anni di Mosciano Sant'Angelo, in provincia di Teramo. La vittima è Federico Berilli, 27 anni, nato a Giulianova, residente nella vicina Mosciano. Il giovane è morto questa notte al pronto soccorso dopa aver sbandato sulla curva di via Montello, strada che collega il paese al lido di Giulianova.

L'incidente è avvenuto alle 2 di notte. Il ragazzo era uscito con altri amici in moto, sono stati loro a dare l'allarme. Sul posto è immediatamente giunta l'ambulanza del 118, che ha trasportato il giovane motociclista in ospedale, ma per lui non c'è stato nulla da fare, troppo gravi le lesioni riportare. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi dell'ennesimo incidente mortale anche questa volta costato la vita a una giovane.