Federica torna da Eurochocolate: morta nello schianto a 23 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ un paese in lutto Carsoli (L'Aquila): ieri sera è giunta la tragica notizia della morte di Federica Ferrante 23 anni, studentessa universitaria trasferitasi a Roma con i genitori per gli studi ma che tornava in Marsica ogni estate a passare qualche giornata con i parenti. I Ferrante sono molto noti a Carsoli e uno zio di Federica gestisce qui un distributore. Una tragedia compiutasi l'altra mattina al Santa Maria della Misericordia a Perugia dove era stata ricoverata in prognosi riservata.ederica stava tornando a Roma dopo una giornata trascorsa a Perugia per godersi Eurochocolate, in compagnia di un amico a bordo di una Ford Ka. Sul tratto di superstrada E45, poco dopo aver superato l’uscita per Todi-Orvieto, e vicino allo svincolo di San Damiano, la vettura dove si trovava Federica, per cause in corso di accertamento da parte della Polstrada di Todi è stata tamponata da una Audi A4 che viaggiava nella stessa direzione di marcia. Dopo l’urto le due vetture si sono capovolte arrivando, strisciando sull’asfalto, su una piazzola di emergenza rischiando di coinvolgere anche un automobilista lì fermo casualmente. Un vero e proprio inferno, dunque. Come drammatica è stata la notizia che è arrivata a Carsoli dove Federica ha parenti, cugini suoi e del padre. Sono partiti per Perugia appena giunta la tragica notizia.