Scuola, lo sfogo di una mamma: «Mio figlio autistico costretto ogni anno a cambiare assistente: è devastante»

Ultimo aggiornamento: 16:18

E' un problema scolastico dai risvolti molto umani che nessuno vuole affrontare. Almeno a dar credito ad una madre di Tortoreto,, che è anche, da pochi giorni, coordinatrice della Lega locale. Il problema riguarda l'autismo e quanto poco si faccia per aiutare, comunque agevolare, chi ne è affetto. In questo caso, il, affetto da "spettro dell'autismo".Il piccolo, residente a Tortoreto con la famiglia, frequenta la seconda classe della scuola primaria Don Milani di Giulianova. E, a sorpresa, si è trovato con un nuovo assistente educativo e con una nuova maestra, con difficoltà facilmente comprensibili. In preda al disappunto, la mamma ha scritto una lettera aperta, diffusa pure su, per sollevare il caso all'e agli organi scolastici di riferimento."Sono Federica D'Antonio - scrive su Facebook - mamma di un bambino di 7 anni con una diagnosi di "spettro dell'autismo". Mio figlio a scuola è seguito da un'assistente educativa e da un maestro di sostegno. Come ogni anno abbiamo il problema del continuo cambiamento della persona che rappresenta l'assistente educativo. Lo scorso anno ci era stata assegnata un'assistente educativa scolastica della cooperativa Quadrifoglio che, grazie all'aggiudicazione di una gara di appalto, è responsabile della gestione degli assistenti educativi nella scuola frequentata da mio figlio. L'assistente educativa assegnata nel 2017-18 ha avuto capacità tali da instaurare un ottimo rapporto professionale e soprattutto di fiducia e stima, con mio figlio e con la famiglia, tanto che avevamo piena fiducia in lui. Tale rapporto ha fatto sì che per la prima volta a scuola mio figlio raggiungesse ottimi risultati in termini di obiettivi scolastici visibili anche a casa. A luglio di quest'anno ho chiesto all'Unione dei Comuni della Val Vibrata il diritto ad avere la continuità scolastica con la stessa assistente che conosceva le problematiche del bambino".La risposta non è arrivata.