Febbo, ancora aperte questioni per accesso alle spiagge abruzzesi

«Operatori turistici e Comuni della costa abruzzese devono avere, il prima possibile, strumenti e certezze per definire e organizzare il distanziamento sanitario negli stabilimenti balneari e per la gestione delle spiagge libere». Lo dichiara l'assessore regionale al Turismomargine dell'incontro con il collega al Demanio, Capitaneria di Porto, ufficio Demanio Marittimo della Regione e i sindaci delle località marine abruzzesi. «La Regione - sottolinea Febbo - è in attesa, da parte del Governo, di notizie circa le linee guida per imprese turistiche che gestiscono stabilimenti balneari al fine di indicare le modalità più idonee per prevenire il rischio di contagio da Covid. Oggiparteciperà alla Conferenza Stato Regioni e speriamo di avere indicazioni più precise. Abbiamo lavorato per riaprire il primo giugno la stagione estiva e continua a essere questo un nostro concreto obiettivo». Ancora in piedi la questione salvataggio e i protocolli sanitari per i servizi igienici.