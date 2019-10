Fattorino sbaglia consegna e fa scattare l'allarme terrorismo in Comune

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si sbaglia a consegnare la posta e fa scattare presso gli uffici comunali dell'Aquila l’allarme terroristico. E’ accaduto ieri mattina quando alcuni impiegati comunali nello smistare la posta si imbattono in una busta, indirizzata non a loro ma ad un cittadino straniero, dalla strana consistenza. Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della Polizia insieme al nucleo Nbcr dei vigili del fuoco, specializzato nell’analisi di sostanze chimiche, nucleari, batteriologiche. Per ragioni di sicurezza gli uffici sono stati fatti evacuare in attesa che il pacchetto sospetto fosse portato via per essere analizzato.A quanto pare all’interno vi erano degli infusi per tisane. Con il passare del tempo si è scoperto che il pacchetto era stato erroneamente consegnato negli uffici comunali per disattenzione del fattorino il qualche anziché leggere interamente l’indirizzo del destinatario si è soffermato sul Comune, intendendo lo stesso Ente quale beneficiario finale. Nella busta il mittente aveva indicato nazione, regione, comune e indirizzo. Lo stesso addetto alla consegna non trovando a quanto pare il destinatario presso la Regione Abruzzo, ha deciso così di lasciarlo negli uffici comunali di via Roma, generando per un po’ di tempo caos tra gli impiegati e tra le stesse forze dell’ordine.