Pastificio di Fara san Martino, addio al cavalier Cocco

Una vita dedicata a produrre pasta artigianale di qualità. Si è spento nella notte di ieri nella sua casa di Fara San Martino il cavalier Giuseppe Cocco. Aveva 92 anni. Seguendo le orme del padre Domenico, il mastro pastaio Giuseppe Cocco entrò a lavorare da giovanissimo in un pastificio di Fara nel 1944, apprendendo i segreti di un mestiere antico, dalla selezione dei grani, all’importanza di poter lavorare con acqua di sorgente, fino alla lavorazione in cui nulla viene lasciato al caso. A Mastro Peppe, così lo chiamavano tutti a Fara San Martino, il paese che non ha mai lasciato e a cui era legatissimo, fu affidato dopo il 1943, il difficile compito di cercare, tra le macerie dei bombardamenti, i pezzi delle macchine utilizzate dai pastai di allora che vennero ricostruite e rimesse in funzione. Presente in azienda fino all’ultimo, Giuseppe Cocco aveva lasciato le redini dell’azienda ai figli Mimmo e Lorenzo che oggi portano avanti la tradizione pastaia. “Mastro Peppe è stato un uomo straordinario – lo ricorda il sindaco di Fara San Martino Carlo De Vitis – Una persona laboriosa e dai modi gentili sempre attento a cosa accadeva in paese ma senza mai essere invadente. Fino all’ultimo ha frequentato il suo amato pastificio, oggi nelle mani di figli e nipoti. Con lui se ne va un’istituzione, che ha contribuito a rendere nota Fara San Martino in tutto il mondo come capitale mondiale della pasta”. La comunità si ritrova oggi alle 10.30 nella chiesa parrocchiale per l’ultimo saluto a Giuseppe, abbracciando idealmente la moglie Elisabetta, i figli Mimmo e Lorenzo e i nipoti.

