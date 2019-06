Fanno yoga, allontanate dal parco perchè calpestano l'erba

Una ventina di donne ad Avezzano sono state cacciate dai giardini di Piazza Torlonia, appena rimessi a nuovo, perché calpestavano l’erba. Le donne stanno celebrando la giornata internazionale dello yoga istituita, ufficialmente nel dicembre 2014, dall’assemblea generale dell’Onu e per questo avevano scelto l’erba della piazza. Ma la polizia urbana è intervenuta e ha invitato le partecipanti ad andare via altrimenti sarebbero state multate. Il fatto ha scatenato sul web posizioni contrastanti. Per alcuni la decisione è stata ritenuta giusta considerato che esiste un’ordinanza dell’amministrazione comunale. Per altri invece le donne non andavano allontanate. © RIPRODUZIONE RISERVATA