Dopo aver vissuto due vite intense e immerse nel cosiddetto “mondo civilizzato”, hanno deciso di crescere i loro tre figli in un ambiente incontaminato, lontano dalla tecnologia e a stretto contatto con la natura. È così che l’ex cavallerizza australiana di 45 anni Catherine Birmingham con passaporto maltese, e l’ex chef e poi imprenditore nella vendita di mobili pregiati britannico Nathan Trevallion, di 51 anni, hanno abbracciato il mito del cosiddetto “buon selvaggio” teorizzato dal filosofo svizzero Jean-Jacques Rousseau nel XVIII secolo, scegliendo di rinunciare a tutte le comodità della società contemporanea per vivere uno stile di vita a stretto contatto con la natura.

Come vi siete conosciuti?

«La scintilla è scattata a Bali (Indonesia) nel 2016, dove Nathan viveva già da sei anni e lavorava prima come chef e poi come commerciante di mobili di pregio. Invece io sono arrivata lì dopo aver lavorato per diversi anni in Germania e in Giappone come istruttrice di equitazione di massimo livello. Abbiamo fatto amicizia passeggiando sulla spiaggia insieme ai nostri sette cani, dove giorno dopo giorno ci siamo innamorati».

Quando sono nati i vostri figli, avete abbracciato la filosofia di vita del “buon selvaggio”. Perché?

«Ci siamo stabiliti a Teramo alla fine del 2016, dove abbiamo vissuto per quattro anni. Nel frattempo, io ero già incinta della mia prima figlia che è nata otto anni fa nell’ospedale “Val Vibrata” di Sant’Omero (Teramo) come i suoi fratelli gemelli di sei anni. Nel maggio 2021 è arrivata la svolta perché crediamo che i bambini debbano crescere lontani dalla tossicità della società occidentale e dalla tecnologia, ma allo stesso tempo abbiamo insegnato loro a rispettare la natura, nonché le varie culture e religioni».

Come vivete nel quotidiano?

«Dopo aver acquistato la casa nei boschi limitrofi di Palmoli (Chieti), abbiamo installato dei pannelli solari per l’energia elettrica, prendiamo l’acqua dal pozzo e per riscaldarci abbiamo il camino. Non viviamo isolati nei boschi, ma facciamo la spesa al supermercato una volta a settimana nella vicina San Salvo».

I vostri figli come si sentono?

«Sono più felici e soddisfatti, ma non vivono isolati dal mondo, bensì socializzano anche con altri bambini. Hanno già imparato a conoscere piante e animali, così come a cucinare e a lavorare a maglia, ma adesso studiano a casa con una maestra».

